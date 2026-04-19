「阪神７−５中日」（１９日、甲子園球場）中日が逆転負けで今季２度目の４連敗を喫した。借金は今季ワースト１１に膨らんだ。中日は今季土曜、日曜の試合は８戦８敗で未勝利。先発の高橋宏は５回１／３を６安打６失点。８６球を投げ５四死球を与えた。２−０の初回に３長短打を集中されるなど３失点。５−３の五回には安打と２四死球で１死満塁とし、佐藤輝の左犠飛、大山の左前適時打で同点とされた。六回は四球と犠打で１