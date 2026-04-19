「天然砥石館」に展示されている世界各地の天然砥石＝2026年2月、京都府亀岡市京都府亀岡市の山あいにある「天然砥石館」は、国内外からの貴重な天然砥石を展示し、刃物研ぎも体験できる博物館だ。砥石と刃物は、和食や和風建築といった日本の伝統を支えてきた「研ぎ」の文化。近年はインバウンド（訪日客）にも人気で、館長は「研ぎ文化の魅力を国内外に発信したい」と話す。（共同通信＝石井達也）「シュッ、シュッ」と館内