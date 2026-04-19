元「報道ステーション」のメインキャスターで、２０２２年３月いっぱいでテレビ朝日を退社した富川悠太アナウンサーが意外な場所に、意外なコスチュームで現れていた。「久しぶりの野球観戦テレ朝時代の先輩に誘っていただき一緒に野球観戦“野球ファン”として純粋に楽しんでます（先輩がスワローズファンなのでつば九郎かぶらされました笑）」とつば九郎が描かれた応援用のミニ傘、つば九郎の帽子＆マフラーを身につ