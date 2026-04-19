春夏のワードローブに備えておきたいのは、シーズンムードを盛り上げてくれるシアーシャツ。【GU（ジーユー）】からは、大人コーデの即戦力になる新作が登場しました。繊細な透け感と計算されたシルエットが美しく、高見えが狙えそう。レイヤードするアイテム次第でガラッと印象が変わるので、ぜひ幅広い着こなしを楽しんで。 抜け感たっぷりに着こなせるドルマンスリ