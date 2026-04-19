新たにパートを始めた知人女性。ですが、子どもの春休みと職場の繁忙期が重なり、このまま働き続けられるか不安を覚えたそうです。過去の苦い経験からシフトの相談をためらっていましたが、勇気を振り絞って上司に打ち明けると……？ 今回は筆者の知人女性から聞いた、心温まるエピソードをご紹介します。 母親だからって……