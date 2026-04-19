本拠地・中日戦プロ野球・阪神の佐藤輝明内野手は19日、本拠地・甲子園での中日戦に「4番・三塁」で先発出場。7回にバックスクリーンに飛び込む5号ソロを放った。打球速度180キロの超速弾にX上のファンも「えっぐ…！」「早くメジャー行ってくれ、、、」と騒然となっている。あっという間の一撃だった。6-5と1点リードで迎えた7回。先頭で打席に入った佐藤は、4番手・根尾の外角低め真っ直ぐをセンターに弾き返した。今季から