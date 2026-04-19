女優のキャメロン・ディアスは、ゲストがニューヨークの自宅に足を踏み入れる前に「着替えて」と頼むそうだ。マンハッタンのチェルシー地区にある900万ドル（約13億5000万円）の豪華なコンドミニアムに、街中の細菌を持ち込むのは不潔すぎると考えているという。自他共に認める整理整頓マニアであるキャメロンは、真鍮や鏡を多用したこだわりの内装を美しく保つことに情熱を注いでおり、その清潔感へのこだわ