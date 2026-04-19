パルマ鈴木彩艶がニコロ・ザニオーロのシュートをストップしたイタリア1部パルマの日本代表GK鈴木彩艶がビッグセーブでチームを救った。パルマは現地時間4月18日にセリエA第33節でウディネーゼと対戦。鈴木は5試合連続での先発起用となった。1-0とリードして迎えた試合終了間際の後半アディショナルタイム6分、パルマはペナルティーエリア内でウディネーゼのイタリア代表MFニコロ・ザニオーロにフリーでシュートを許した。バ