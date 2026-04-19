京都競馬場は京都・大阪などのベーカリー５０店舗とコラボしたキャンペーン「ＫＹＯＴＯＲＡＣＥＣＯＵＲＳＥサラブレッドベーカリー」を、４月２０日から５月３１日まで開催。京都、大阪、滋賀で人気のベーカリーが焼き上げる“ブレッド”と、京都競馬場の“サラブレッド”がタッグを組み、春の京都競馬を盛り上げる。参加５０店舗を利用すると各店舗先着１０００人に、ブレッド（パン）を食べるかわいい馬がデザインされ