サッカー日本代表ＭＦの佐野航大（ＮＥＣナイメヘン）が１９日放送の日本テレビ系「サンデーＰＵＳＨスポーツ」（日曜・午後４時５５分）に出演。６月に開幕する北中米Ｗ杯への熱い思いを明かした。オランダリーグ・エールディヴィジで今シーズン３ゴール８アシストと活躍。市場価値もこの２年半で２７倍まで跳ね上がった佐野。チームでもユニホームが２か月で１００万枚売れる一番人気になった。米子北高卒業後２年で欧州で