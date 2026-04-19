サッカー女子の元日本代表で、２０１１年のＷ杯初優勝に貢献した鮫島彩さんは１９日、都内で行われたイベントにゲスト出演し、２０歳以下の女子日本代表がアジア杯で優勝したことに「心の底からおつかれさまといいたい」とねぎらいの言葉を送った。決勝の北朝鮮戦は終始主導権を握られる戦い。それでも後半１１分にセットプレーから佐野杏花が頭で決勝ゴールを決めた。鮫島さんは得点シーンを「日本の技術、質の高さや精密さが