将棋の香川愛生（まなお＝３３）女流四段が１９日、都内でファースト・トレーディングカード発売記念イベントを開催した。女流棋士でありながら、ビジュアルの高さも注目を集めてコスプレーヤーとしても活躍。さらにＹｏｕＴｕｂｅｒとして棋界最多の約２０万のチャンネル登録者数を誇り、今回異例のトレカ発売となった。香川女流四段は「自分がトレカになるということは実感できなかった。自分のことじゃないようなうれしい気