覆面ライターが、番組出演者の素顔に迫る番組『ライターズ！』（日本テレビ系）。19日（深１： 30）の放送では、俳優の波瑠と麻生久美子がW主演を務める、日本テレビ系水曜ドラマ『月夜行路―答えは名作の中に―』（毎週水曜後10：00）の会見に潜入。その様子と共に、2人への単独インタビューもお届けする。【画像】「いつも食べ物くれます。大好き!」「やだー(笑)」“ゆるふわ”掛け合い、波瑠&麻生久美子■波瑠＆麻生久