7回阪神無死、佐藤が中越えに本塁打を放つ＝甲子園阪神が逆転勝ちで3連勝。3―5の五回に大山の左前適時打などで2点を挙げ、六回に近本の右前打で勝ち越し。七回には佐藤が5号ソロを放った。4番手の湯浅が3勝目。中日は4連敗。高橋宏が六回途中6失点と振るわなかった。