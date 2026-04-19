東京・港区のIT関連会社社長の男が逮捕された死体遺棄事件で、男が、男性役員が行方不明になった後に会社の拠点を移していたとみられることが新たにわかりました。港区のIT関連会社社長、水口克也容疑者（49）は、去年10月、会社の事務所から遺体を運び出し、遺棄した疑いがもたれています。遺体は、同じ会社の50代の男性役員とみられていますが、この役員が行方不明になった後に水口容疑者が会社の拠点を、赤坂から芝大門のオフィ