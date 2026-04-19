大相撲の雷親方（元小結垣添）と長男の垣添玄空（はるく、１８）が１９日、東京・墨田区の雷部屋で会見し、同部屋に入門することを発表した。前相撲デビューを目指し夏場所（５月１０日初日、両国国技館）の新弟子検査を受ける。垣添は目立ったスポーツ経験はなかったが、中３の秋に埼玉栄高相撲部の山田道紀監督に声をかけられ、名門入学後に本格的に相撲を開始。その後急成長を遂げ、団体戦メンバーとして昨夏の高校総体３位