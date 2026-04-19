アイドルグループ「アンジュルム」の元メンバーの和田彩花さんが4月17日、自身のインスタグラムを更新。台湾で婚姻したことを報告しました。 【写真を見る】【 元アンジュルム・和田彩花 】台湾での結婚を報告パートナーについては「相手の性別は明記·公言はしません」和田さんは「ご報告台湾で婚姻しました」と書き出し、婚姻の地として台湾を選んだ理由について「パートナーの母国である台湾での婚姻を選んだ