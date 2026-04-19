19日昼前、秋田市の県庁前で不審な段ボール箱が見つかり、山王大通りが通行止めとなるなど辺りは一時騒然としました。警察は危険物ではなかったとして午後4時に規制を解除しています。現場は秋田市山王の県庁前にあるバスの停留所の待合室です。秋田中央警察署の調べによりますと午前11時44分、通りかかった人が待合室の地面の下に不審な段ボール箱1つを見つけ、通報しました。午後2時50分から山王大通りを全面通行止