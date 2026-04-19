三笘の鮮烈ボレーに英メディアも沸いた(C)Getty Imagesブライトンの三笘薫がプレミアリーグ第33節として行われたトッテナム戦で、鮮やかなボレーシュートで今季3ゴール目を記録した。現地時間4月18日、アウェーでのゲームに臨んだブライトンは0-1とビハインドで迎えた48分、相手陣内右サイドからのクロスボールに、逆サイドを駆け上がった三笘が反応。ダイレクトで左足で合わせ、ネットを揺らした。正確なキックでゴール上段に