大相撲の春巡業が１９日、栃木・宇都宮市のブレックスアリーナ宇都宮で行われた。横綱・豊昇龍（立浪）は三番稽古で幕内・藤凌駕、平戸海、十両・若ノ勝を指名。豪快に上手出し投げを決めるなど、今巡業で最多となる計１６番取って１５勝１敗だった。地元・宇都宮出身で夏場所（５月１０日・両国国技館）で新入幕が濃厚となっている若ノ勝とは、７勝１敗だった。ぶつかり稽古でも約４分間胸を出して会場を盛り上げ「稽古を見て