お笑いタレントの千原ジュニアが１９日、都内で「千原ジュニアが五年で書き溜めた四コマ漫画全集」（扶桑社刊）の記者会見イベントに登壇した。千原が２０２０年から２５年にかけて週間ＳＰＡ！！連載の「囚囚囚囚」で書いてきた４コマ漫画全５１７本が掲載されている。千原は「まさか自分の芸能生活で４コマ漫画を出版する日が、２度も来るとは。たくさんの方々に手に取っていただいてクスクスとしていただけたら幸せ」とかみ