◆体操全日本個人総合選手権最終日（１９日、高崎アリーナ）世界選手権（１０月１７日開幕、オランダ）代表２次選考、愛知・名古屋アジア大会（９月１９日開幕）代表２次選考を兼ねた大会で、男子の決勝が行われた。予選１位で東京五輪王者の橋本大輝（日本生命・セントラルスポーツ）と予選２位でパリ３冠の岡慎之助（徳洲会）との一騎打ち。最終の鉄棒が６種目が終わり、予選の得点と合わせて岡が１６９・８９８点、橋本