◆ＪＥＲＡセ・リーグヤクルト―巨人（１９日・神宮）巨人のフォレスト・ウィットリー投手が１９日、出場選手登録を抹消された。代わってエルビス・ルシアーノ投手が登録され、右の中継ぎとしてブルペンに加わる。ウィットリーは今シーズンから加入した最速１６３キロ右腕。１７日のヤクルト戦（神宮）で今季３度目の先発マウンドに臨み、７回２安打無失点で来日初勝利を挙げていた。外国人枠の影響でウィットリー、もしく