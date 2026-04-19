◆ＪＥＲＡセ・リーグ阪神７―５中日（１９日・甲子園）阪神が球団初の中日戦開幕６連勝を飾った。３戦連続の逆転勝利で、今季最多の貯金８となった。５―５の６回２死三塁、近本が今季初の決勝打を放った。カウント１―２から斎藤のシュートを右前へ運んで勝ち越した。７回には先頭の佐藤が根尾の直球を捉え、バックスクリーンへの５号ソロで追加点を挙げた。打線が好調な一方で、先発・伊原はアクシデントに見舞われた。