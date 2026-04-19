◆ＪＥＲＡセ・リーグ阪神７―５中日（１９日・甲子園）中日は初回に２点を先制したが、今季初勝利を目指す高橋宏斗がその裏に３失点した。打線は１点を追う２回にプロ初の２番で起用された石伊が逆転の２号２ラン。３回には大島洋平の適時二塁打で２点のリードを奪った。だが、高橋宏は５回に２点を失うと、同点の６回１死二塁に８６球で降板。２番手の斎藤綱記が近本に勝ち越し適時打を許した。６失点の高橋宏は３敗目。