明治安田J2・J3百年構想リーグ 地域リーグラウンド第11節の9試合が19日に行われた。WEST-Aの首位徳島ヴォルティスを追いかける2位と3位の直接対決は、カターレ富山が4−0で高知ユナイテッドSCに快勝を収めた。EAST-Bの首位いわきFCは、サンフレッチェ広島から期限付き移籍中の木吹翔太が203cmの体躯を生かしたヘディングシュートでプロ初ゴールを記録。1点を守り抜いてAC長野パルセイロを下し、2位以下との勝ち点差を「5」に