佐賀競馬所属の新人・後藤武蔵騎手が、デビュー25戦目で初勝利を挙げた。4月18日に佐賀競馬場で行われた第6R・C2-15組で、ニシノイッキサスに騎乗。道中は内から徐々にポジションを押し上げると、直線で一気に差し切り、2着に2馬身差をつけて初勝利を飾った。【佐賀・ル・プランタン賞】サキドリトッケンが7勝目！接戦を制し重賞制覇、吉原「キレ勝負では負けないと思っていた」「両親に気持ちを伝えたい」後藤騎手は4月1日