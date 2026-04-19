ボートレースからつの「第１５回領巾振山つつじカップ」は３日目の１９日、準優勝戦を行った。下出卓矢（３９＝福井）は準優１０Ｒに６枠で登場。真骨頂であるチルト２度を投入し、コンマ１６のトップタイのスタートでインの永田啓二に襲いかかった。惜しくも届かず２着も今年３度目の優出を果たした。「（初日）ドリームのチルト２度の時よりは良かった。今節はいろいろ整備して、ペラも毎走変えて行って前半で上位に近いなと