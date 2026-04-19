4月18日、高知競馬場で行われた5R・スピカ特別（4歳上・牝・ダ1400m）は、井上瑛太騎乗の1番人気、スカンジナビア（牝7・高知・目迫大輔）が快勝した。7馬身差の2着に2番人気のエイブリー（牝4・高知・嬉勝則）、3着にブリーザフレスカ（牝7・高知・田中伸一）が入った。勝ちタイムは1:29.5（重）。レース序盤、楽に先手を奪ったスカンジナビアを追ってダノンミカエル、ブーバー、エイブリーらが先団を形成。3コーナー手前から