【モデルプレス＝2026/04/19】元AKB48の篠崎彩奈が4月18日、自身のInstagramを更新。ミニワンピース姿を公開し、反響を呼んでいる。【写真】30歳元AKB「脚がまっすぐで綺麗すぎ」美脚スラリのミニワンピ姿◆篠崎彩奈、ミニワンピース姿で美脚披露篠崎は、「焼肉イベントお越しくださった皆様ありがとうございました」と綴り、カメラに向かってピースサインを決める全身ショットなど複数枚を投稿。美しいデコルテが際立つベージュの