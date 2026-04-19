【モデルプレス＝2026/04/19】5人組ガールズグループ・LE SSERAFIM（ルセラフィム）のHUH YUNJIN（ホ・ユンジン）が4月19日、自身のInstagramを更新。超ミニ丈のショートパンツ姿を披露し、話題を呼んでいる。【写真】K-POP美女「セクシー」と話題の超ミニ丈衣装姿◆ユンジン、圧巻のスタイル際立つ超ミニ衣装ショット公開ユンジンは、韓国語で「血より濃い」とつづり、複数枚の写真を投稿。光沢感のある黒のレザージャケットに、