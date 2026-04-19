元eggモデルのきぃぃりぷさんにヤンキー流のイケてるマナーを伝授してもらった、櫻坂46の小島凪紗さん、松田里奈さん、松本和子さんのアフタートークをお届けします。ヤンキー流のイケてるマナー術の記事はこちらからチェック！ヤンキーから学んだ、いまどき上下関係を振り返る松田ヤンキー流マナーで印象的だったのは「誰を敬うか」の項目。きぃぃりぷさんの「自分が尊敬する人を立てる」という考え方がかっこいいなと。人を見る