滞在型ホテル「烏石の庵」 岡山城などをモチーフにしたホテルが2026年5月、岡山市にオープンします。 （ホテルのオーナー会社・シーピー化成／三宅慎太郎代表取締役）「我が家のようなくつろぎを提供する滞在型ホテルとして誕生した」 5月1日、岡山市北区石関町にグランドオープンする「烏石の庵」です。岡山城の石垣などをモチーフにした外観です。 4月19日、オ