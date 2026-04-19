１８日、天津美術館「中国石版画７０年展」で展示を見る人。（天津＝新華社記者／周潤健）【新華社天津4月19日】中国天津市の天津美術館で18日、「中国石版画70年」展が始まった。作品400点（組）を展示し、多くの人が鑑賞に訪れている。過去70年の代表作や文献史料、教育成果を体系的に整理した展示は、現代芸術の中で中国石版画が持つ独特の価値を示すとともに、デジタル時代で石版画が守り続ける手作業の質感や絵画の精神を