アメリカ車を真似た華やかな英国車1950年代末の英国では、バイパス沿いに小洒落たドライブインがあった。女優に似たウェイトレスが、アメリカ英語を真似て話す客へ注文を取っていた。彼らが乗り付けたのは、アメリカ車を真似た華やかな英国車、ということが少なくなかった。【画像】テールフィンは控えめにアメリカンなアッパー・サルーンたち同時期の英製モデルも全185枚2026年の素敵なギルクス・ガレージ・カフェへ、そん