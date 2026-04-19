「シリーズ現場から、」。きょうはある老夫婦とサクラの物語です。認知症の妻とその妻を介護する夫。ともに90代、静かに日々を過ごす2人が久々の花見に出かけました。サクラとともに感じる老い、そして生きることとは。敏子さん「サクラがきれい」秀敏さん「一刻千金です」宗包秀敏さん（92）と敏子さん（91）。90歳を超えた夫婦です。秀敏さん「これから花見が何回できるか知らんけど、最後の花見かもわからんよ」岡山県備前市。