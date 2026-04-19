競馬・第８６回皐月（さつき）賞（ＧＩ）（１９日・中山）――１番人気のロブチェンが鮮やかに逃げ切り、コースレコードでクラシック三冠第１戦を制した。騎手の松山弘平は皐月賞２勝目で、桜花賞に続いて２週連続ＧＩ制覇を遂げた。杉山晴紀調教師（栗東）は初優勝。２着はリアライズシリウスで、３着にライヒスアドラーが入った。２番人気のグリーンエナジーは７着に敗れ、３番人気のカヴァレリッツォは１３着に沈んだ。