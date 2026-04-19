【明治安田J2・J3百年構想リーグ】福島ユナイテッドFC 1−2 FC岐阜（4月19日／とうほう・みんなのスタジアム）【映像】59歳カズのジャンピングヘッド→華麗な受け身59歳とは思えない身体能力に、スタジアムとSNSが大きくどよめいた。福島ユナイテッドFCに所属する元日本代表FWの三浦知良が、華麗なジャンピングヘッドから見事な受け身を披露し、ファンの度肝を抜いている。プロ41年目で5年ぶりにJリーグに帰ってきた“キングカ