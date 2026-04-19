茨城県行方市にある体験型動物園「霞ケ浦 どうぶつとみんなのいえ」の公式X（@doubutsutominna）が投稿した、オニオオハシの「ラムさん」の動画が大きな反響を呼んでいます。その器用なクチバシさばきと、愛くるしい表情に多くのユーザーが釘付けとなっています。【動画】隙間の汚れをキャッチしてドヤ顔のオニオオハシのラムさん大きなクチバシでピンポイントに「汚れ」をキャッチ動画に登場するのは、鮮やかなオレンジ色の大きな