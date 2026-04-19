石川ひとみが、「まちぶせ」の発売45周年を記念したライブ『石川ひとみ「まちぶせ」発売45周年記念Live with Strings』をビルボードライブ大阪およびビルボードライブ横浜で開催する。 （関連：中森明菜、令和でも存在感を示す歌声時代を超えてZ世代に響く“明菜ビブラート”） 「まちぶせ」は1981年にリリースされた楽曲。石川は今年に入り、「まちぶせ」45回転アナログ盤のリリースや、80