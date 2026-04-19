「東京ばな奈」とディズニーが贈る夢のスイーツショップ「Disney SWEETS COLLECTION by 東京ばな奈」は、4月29日（水・祝）から、新商品「チップ＆デール／バニラチョコレートサンド」を、JR東京駅店や京王百貨店 新宿店のポップアップなどで先行発売する。【写真】夏のレジャーに最適なグッズが登場！メッシュバッグなど全4種類■ファン待望の3匹が主役！今回“チップ＆デール”と“クラリス”を主役に発売される「チップ＆