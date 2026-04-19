「体操・全日本選手権」（１８日、高崎アリーナ）１０月の世界選手権（１０月、オランダ）の代表選考会を兼ねて、男子個人総合決勝が行われた。２４年パリ五輪２冠の岡慎之助（徳洲会）は１６９・８９８点で２位。優勝の橋本大輝には０・２１６点差で初優勝を逃した。「悔しさもありますけど、２日間ミスなくやりきれたっていうのは自信がついた。最後、やっと自分らしい演技が今日できたっていう感じだったので、締まりは良か