京都・南丹市で男子児童の遺体が遺棄された事件で、逮捕された父親が「車で息子を小学校まで送った後、別の場所で殺害した」という趣旨の供述をしていることがわかりました。4月13日に遺体で見つかった安達結希さん（11）の父親、安達優季容疑者（37）は市内の山林に結希さんの遺体を運び、遺棄した疑いで逮捕されました。調べに対し、安達容疑者は容疑を認めています。捜査関係者によりますと、安達容疑者が逮捕前の任意の調べで