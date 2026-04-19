俳優・畑芽育と志田未来がW主演を務める、ABCテレビ・テレビ朝日系日10ドラマ『エラー』（毎週日曜後10：15）の公式インスタグラムが19日に更新。畑と志田がクラブを楽しむ2ショットが公開された。【写真】畑芽育＆志田未来、クラブでノリノリ2ショット今作は、とある女性を死なせてしまったユメ（畑）と、その女性の娘・未央（志田）が真実を知らないまま友情を育むオリジナルストーリー。本来なら心を通わせるはずのない2