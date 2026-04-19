◆ＪＥＲＡセ・リーグヤクルト―巨人（１９日・神宮）巨人は１９日、ヤクルト戦のスタメンを発表した。岸田行倫捕手が３試合ぶりの先発マスクをかぶり、２勝目を狙う井上温大投手とバッテリーを組む。１８日の同戦でソロ本塁打を含む３安打を放った佐々木俊輔外野手が３試合連続１番打者として先発出場する。両チームのスタメンは以下の通り。【巨人】１（右）佐々木２（中）松本３（遊）泉口４（三）ダルベック