テレビ朝日の三山賀子アナウンサーが、衣装ショットを公開し話題になっている。三山アナは１９日までに自身のインスタグラムを更新。「今週もありがとうございました！！暖かいを通り越して暑いと感じる日も出てきましたねまだ冬服も完全に片付け切れていないのに…水分補給をしっかりとして、素敵な週末をお過ごしください」とつづり、ベージュのセットアップコーデや春らしいブルーのシャツに黒のロングスカートを合わせ