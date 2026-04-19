サッカー女子の元日本代表で、２０１１年のＷ杯初優勝に貢献した澤穂希さんは１９日、都内で行われたイベントにゲスト出演し、１勝２敗で米国遠征を終えたなでしこジャパンについて「Ｗ杯まで１年を切る中で米国と３試合できたのは、意味のある遠征だったと思う。より２０２７年のＷ杯が期待できる」と語り、後輩たちの戦いぶりに目を細めた。初優勝を果たした１１年のＷ杯前の米国遠征では２度対戦して連敗したが、本大会決勝