◆第８６回皐月賞・Ｇ１（４月１９日、中山競馬場・芝２０００メートル、良）クラシック１冠目に１８頭が出走し、８番人気のパントルナイーフ（牡３歳、美浦・木村哲也厩舎、父キズナ）は１４着だった。クリストフ・ルメール騎手はサートゥルナーリアで制した２０１９年以来、７年ぶりの同レース勝利とはならなかった。同馬はデビュー２戦目の未勝利戦Ｖから東京スポーツ杯２歳Ｓを制し、重賞初勝利。報知杯弥生賞ディープイン