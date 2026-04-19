サッカー日本代表ＦＷの町野修斗（ボルシアＭＧ）が１９日放送の日本テレビ系「サンデーＰＵＳＨスポーツ」（日曜・午後４時５５分）に出演。自身の成長につながった大ベテラン２人の姿を明かした。ドイツ・デュッセルドルフで番組の取材に応じた町野は２０２２年、湘南ベルマーレで１３ゴールの活躍が認められ、Ｊリーグ所属ながらカタールＷ杯の追加メンバーに抜擢された。しかし、Ｗ杯での出場時間は０分。「自分の力のな