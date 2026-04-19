◆ＪＥＲＡセ・リーグヤクルト―巨人（１９日・神宮）巨人のエルビス・ルシアーノ投手が１軍に再昇格した。「うれしいですし、本当にチャンスをもらえてよかった。準備は万端なので、ベストを尽くしていきたい」と力を込めた。育成契約から開幕直前に支配下昇格を果たし、開幕２戦目から４試合連続無失点をマーク。１軍の外国人枠は「５」のため、キューバ代表としてＷＢＣに出場していたマルティネスと入れ替わる形で防御率